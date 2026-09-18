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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 514 910 осіб (+1 420 за добу), 12 351 танк, 49 938 артсистем, 25 352 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 514 910 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 514 910 (+1 420) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків  – 12 351 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 25 352 (+7) од.
  • артилерійських систем – 49 938 (+75) од.
  • РСЗВ – 2 142 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 646 (+1) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 656 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424) од.
  • спеціальна техніка  – 4 701 (+4) од.

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Автор: 

армія рф (22385) Генштаб ЗС (9040) ліквідація (4618) знищення (11104)
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