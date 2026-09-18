Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 514 910 осіб (+1 420 за добу), 12 351 танк, 49 938 артсистем, 25 352 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 514 910 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 514 910 (+1 420) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 351 (+5) од.

бойових броньованих машин – 25 352 (+7) од.

артилерійських систем – 49 938 (+75) од.

РСЗВ – 2 142 (+3) од.

засоби ППО – 1 646 (+1) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 656 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424) од.

спеціальна техніка – 4 701 (+4) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 207 боєзіткнень відбулося на фронті: найбільше ворог атакував на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб