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Новости Обновленные карты DeepState
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Оккупанты продвинулись в районе Белицкого на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Белицкого (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Обновленная карта

Россия продвинулась вблизи Белицкого

Смотрите также: Деоккупировано село Среднее в Донецкой области, оккупантов отбросили у Шандрыголового, - DeepState. КАРТА

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Донецкая область (13195) боевые действия (6686) Покровский район (1846) Белицкое (38) DeepState (604)
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