Деоккупировано село Среднее в Донецкой области, оккупантов оттеснили возле Шандриголово, - DeepState
Силы обороны Украины освободили село в Краматорском районе Донецкой области и отбросили российских захватчиков.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
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Украинские воины освободили село Среднее в Краматорском районе Донецкой области.
Также российских захватчиков отбросили вблизи Шандриголово.
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