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Новости Обновление карты DeepState Деоккупация населенных пунктов
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Деоккупировано село Среднее в Донецкой области, оккупантов оттеснили возле Шандриголово, - DeepState

Силы обороны Украины освободили село в Краматорском районе Донецкой области и отбросили российских захватчиков.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Украинские воины освободили село Среднее в Краматорском районе Донецкой области.

ВСУ отбросили оккупантов в Донецкой области: подробности

Также российских захватчиков отбросили вблизи Шандриголово.

Читайте: РФ продвинулась в районе Калеников и Белицкого, - DeepState. КАРТА

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Донецкая область (13186) Краматорский район (1491) Среднее (4) Шандриголово (12) DeepState (603)
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