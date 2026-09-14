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Новости Обновленные карты DeepState
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Россия продвинулась в районе Калеников и Белицкого, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Донецкой области в Краматорском и Покровском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

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"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Калеников (Краматорский район, Донецкая область) и Белицкого (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновление карты

DeepState обновил карту: враг продвинулся в Донецкой области
DeepState обновил карту: враг продвинулся в Донецкой области

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Донецкая область (13182) Краматорский район (1489) Покровский район (1845) Каленики (10) Белицкое (38) DeepState (603)
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