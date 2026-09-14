Россия продвинулась в районе Калеников и Белицкого, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются в Донецкой области в Краматорском и Покровском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Калеников (Краматорский район, Донецкая область) и Белицкого (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Обновление карты
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