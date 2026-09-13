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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг продвинулся вблизи Николаевки и Долгой Балки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвинулись в Донецкой области, в частности в Краматорском районе вблизи двух населенных пунктов.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Николаевки (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области) и Долгой Балки (поселок Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Николаевка карта
Николаевка 

Долгая Балка карта
Долгая Балка 

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Донецкая область (13177) Краматорский район (1485) Долгая Балка (10) Николаевка (59) DeepState (602)
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