Враг продвинулся вблизи Николаевки и Долгой Балки на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвинулись в Донецкой области, в частности в Краматорском районе вблизи двух населенных пунктов.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление россиян
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Николаевки (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области) и Долгой Балки (поселок Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль