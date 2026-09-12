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Новости Обновленные карты DeepState
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Россияне продвинулись в районе Дибровы на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дибровы (Бахмутский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.

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Обновленная карта

Россияне продвинулись в районе Дибровы

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Автор: 

Донецкая область (13171) боевые действия (6668) Бахмутский район (873) Диброва (2) DeepState (600)
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