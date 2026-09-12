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Новини Оновлені карти DeepState
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Росіяни просунулися біля Діброви на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупанти мають просування у Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Просування росіян

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Діброви (Бахмутський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Росіяни просунулись поблизу Новомаркового на Донеччині, - DeepState. МАПА

Оновлена мапа

Росіяни просунулись біля Діброви

Також читайте: Росіяни просунулися поблизу Костянтинівки та Червоного, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11810) бойові дії (6423) Бахмутський район (879) Діброва (1) DeepState (601)
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