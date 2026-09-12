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Росіяни просунулися біля Діброви на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупанти мають просування у Бахмутському районі Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Просування росіян
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Діброви (Бахмутський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлена мапа
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