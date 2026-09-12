Росіяни просунулись поблизу Новомаркового на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські загарбники мають просування поблизу села Новомаркове на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворожих військ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новомаркового (Краматорський р-н, Донецька обл, - ред.)", - сказано в повідомленні.
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