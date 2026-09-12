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Новини Оновлення мапи DeepState Бої на Краматорському напрямку
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Росіяни просунулись поблизу Новомаркового на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські загарбники мають просування поблизу села Новомаркове на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворожих військ 

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новомаркового (Краматорський р-н, Донецька обл, - ред.)", - сказано в повідомленні.

Окупанти просунулися поблизу Новомаркового

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Донецька область (11801) Краматорський район (1493) Новомаркове (8) DeepState (601)
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