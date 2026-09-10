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Росіяни просунулися поблизу Костянтинівки та Червоного, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулися на Костянтинівському напрямку, у Краматорському районі Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

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Ворог просунувся поблизу Костянтинівки (Краматорський район, Донецька область) та Червоного (Краматорський район, Донецька область), - йдеться в повідомленні.

Оновлення мапи 

Просування ворога на Краматорському напрямку

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Степанівки і Котлиного на Донеччині, - DeepState. МАПИ

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Донецька область (11795) Краматорський район (1485) Костянтинівка (629) Червоне (1) DeepState (600)
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