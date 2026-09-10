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Росіяни просунулися поблизу Костянтинівки та Червоного, - DeepState. КАРТА
Російські війська просунулися на Костянтинівському напрямку, у Краматорському районі Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Ворог просунувся поблизу Костянтинівки (Краматорський район, Донецька область) та Червоного (Краматорський район, Донецька область), - йдеться в повідомленні.
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