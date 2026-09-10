Россияне продвинулись вблизи Константиновки и Червоного, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвинулись на Константиновском направлении, в Краматорском районе Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Враг продвинулся вблизи Константиновки (Краматорский район, Донецкая область) и Червоного (Краматорский район, Донецкая область), — говорится в сообщении.
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