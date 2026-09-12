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Новости Обновление карты DeepState Бои на Краматорском направлении
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Россияне продвинулись вблизи Новомарково в Донецкой области, - DeepState.

Российские захватчики продвигаются вблизи села Новомарково в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление вражеских войск 

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новомарково (Краматорский р-н, Донецкая обл., — ред.)", — говорится в сообщении.

Оккупанты продвинулись вблизи Новомаркового

Смотрите также: Россияне продвинулись вблизи Константиновки и Червоного, - DeepState. КАРТА

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Донецкая область (13171) Краматорский район (1482) Новомарково (8) DeepState (599)
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