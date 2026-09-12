Россияне продвинулись вблизи Новомарково в Донецкой области, - DeepState.
Российские захватчики продвигаются вблизи села Новомарково в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление вражеских войск
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новомарково (Краматорский р-н, Донецкая обл., — ред.)", — говорится в сообщении.
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