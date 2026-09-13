Ворог просунувся поблизу Миколаївки та Довгої Балки на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська мають нові просування на Донеччині, зокрема у Краматорському районі поблизу двох населених пунктів.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Просування росіян
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Миколаївки ( село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області) та Довгої Балки (селище Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
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