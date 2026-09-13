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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся поблизу Миколаївки та Довгої Балки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські окупаційні війська мають нові просування на Донеччині, зокрема у Краматорському районі поблизу двох населених пунктів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Просування росіян

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Миколаївки ( село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області) та Довгої Балки (селище Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни просунулися біля Діброви на Донеччині, - DeepState. МАПА

Миколаївка карта
Миколаївка 

Довга Балка карта
Довга Балка 

Автор: 

Донецька область (11815) Краматорський район (1497) Довга Балка (10) Миколаївка (59) DeepState (603)
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