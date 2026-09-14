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Новини Оновлені карти DeepState
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РФ просунулася біля Калеників та Білицького, - DeepState. КАРТА

Російські війська мають просування на Донеччині у Краматорському та Покровському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників (Краматорський район, Донецька область) та Білицького (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Оновлення мапи

DeepState оновив мапу: ворог просунувся на Донеччині
DeepState оновив мапу: ворог просунувся на Донеччині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся поблизу Миколаївки та Довгої Балки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

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Донецька область (11820) Краматорський район (1500) Покровський район (1854) Каленики (10) Білицьке (38) DeepState (604)
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