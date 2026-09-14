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РФ просунулася біля Калеників та Білицького, - DeepState. КАРТА
Російські війська мають просування на Донеччині у Краматорському та Покровському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників (Краматорський район, Донецька область) та Білицького (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
Оновлення мапи
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