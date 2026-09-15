Деокуповано село Середнє на Донеччині, окупантів відкинули біля Шандриголового, - DeepState. МАПА
Сили оборони України деокупували село в Краматорському районі Донеччини та відкинули російських загарбників.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Українські воїни деокупували село Середнє у Краматорському районі Донеччини.
Також російських загарбників відкинули поблизу Шандриголового.
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