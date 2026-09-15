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Новини Оновлення мапи DeepState Звільнення українських територій
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Деокуповано село Середнє на Донеччині, окупантів відкинули біля Шандриголового, - DeepState. МАПА

Сили оборони України деокупували село в Краматорському районі Донеччини та відкинули російських загарбників.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Українські воїни деокупували село Середнє у Краматорському районі Донеччини.

ЗСУ відкинули окупантів на Донеччині: подробиці

Також російських загарбників відкинули поблизу Шандриголового.

Читайте: РФ просунулася біля Калеників та Білицького, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11824) Краматорський район (1503) Середнє (4) Шандриголове (12) DeepState (605)
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