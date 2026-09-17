УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13209 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
621 0

Окупанти просунулися біля Білицького на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські війська мають просування у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Просування росіян

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Білицького (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Оновлена мапа

РФ просунулася біля Білицького

Також дивіться: Деокуповано село Середнє на Донеччині, окупантів відкинули біля Шандриголового, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11833) бойові дії (6442) Покровський район (1857) Білицьке (38) DeepState (606)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 