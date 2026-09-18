230 боїв за добу: РФ атакувала на 11 напрямках фронту, найбільше - на Покровському, - Генштаб

Минулої доби російські війська здійснили 230 атак. Найбільше штурмів зафіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9614 дронів-камікадзе та здійснили 2770 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 44 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти:

Безсалівка, Кореньок, Уланове, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Гірки, Яструбщина, Атинське, Лужки, Нескучне, Кучерівка, Голишівське, Ромашкове, Будки, Рожковичі, Іскрисківщина, Фотовиж, Вовківка, Нова Гута, Волфине Сумської області;

Михальчина-Слобода, Ключи Чернігівської області.

Кучерівка та Товстодубове зазнали авіаударів.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор здійснив 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Мала Вовча, Бугаївка, Козача Лопань, Лиман, Приліпка, Тернова, Караїчне, Потихонове, Рибалчине та Захарівка.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Петропавлівки та Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти десять разів атакували у бік населених пунктів Копанки, Греківка, Шийківка, Новоселівка, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій у районі Ямполя, Кривої Луки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили дві наступальні дії в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Приюту, Степів та Вільного.

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Двадцять п’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Ганнівка, Добропілля, Новий Донбас, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував в бік Новогеоргіївки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Різдвянка, Криничне та Чарівне.

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази намагався покращити свої позиції, атакуючи в бік Червоної Криниці, Павлівки та Малокатеринівки.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, п’ять пунктів управління БпЛА, п’ять артилерійських систем та позицій артилерії, три пункти управління, три важливі об’єкти ворога, командний пункт та ремонтну базу окупантів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1420 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, сім бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1808 безпілотних літальних апаратів, 424 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

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