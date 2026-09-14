С начала суток на фронте – 225 боестолкновений: на Константиновском направлении отражено 27 штурмов, – Генштаб
С начала суток понедельника, 14 сентября, на фронте произошло 225 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес 55 авиационных ударов с применением 190 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6183 дрона-камикадзе и осуществил 1724 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано две штурмовые операции противника. Противник нанес один авиаудар с применением одной КАБ, осуществил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Лиман и Обуховка.
На Купянском направлении враг восемь раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Тищенковки, Моначиновки и Киндрашовки. Пять из этих атак продолжаются до сих пор.
Обстановка на востоке
Шесть попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Дробышево, Лиман и Ямполь.
На Славянском направлении Силы обороны сдерживали семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука и Николаевка. Два боя продолжаются.
На Краматорском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.
- На Константиновском направлении Силы обороны отразили 27 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки, Русина Яра, Торецкого, Вольного и Степов. Две атаки продолжаются.
- Двадцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Белицкое, Доброполье, Светлое, Матяшево, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и Новоподогороднее. Одна штурмовая операция еще продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 62 оккупанта, 15 — ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, специальное средство, два пункта управления БПЛА, склад горюче-смазочных материалов и 36 укрытий личного состава. Повреждено пять единиц автомобильной техники, девять пунктов управления БПЛА и 123 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 298 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Рождественка, Доброполье и Чаривное. Один из этих штурмов еще продолжается.
На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в сторону Щербаков и Степногорска.
На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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