С начала суток на фронте – 225 боестолкновений: на Константиновском направлении отражено 27 штурмов, – Генштаб

С начала суток понедельника, 14 сентября, на фронте произошло 225 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 55 авиационных ударов с применением 190 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6183 дрона-камикадзе и осуществил 1724 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано две штурмовые операции противника. Противник нанес один авиаудар с применением одной КАБ, осуществил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Лиман и Обуховка.

На Купянском направлении враг восемь раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Тищенковки, Моначиновки и Киндрашовки. Пять из этих атак продолжаются до сих пор.

Обстановка на востоке

Шесть попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Дробышево, Лиман и Ямполь.

На Славянском направлении Силы обороны сдерживали семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука и Николаевка. Два боя продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.

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На Константиновском направлении Силы обороны отразили 27 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки, Русина Яра, Торецкого, Вольного и Степов. Две атаки продолжаются.

Двадцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Белицкое, Доброполье, Светлое, Матяшево, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и Новоподогороднее. Одна штурмовая операция еще продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 62 оккупанта, 15 — ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, специальное средство, два пункта управления БПЛА, склад горюче-смазочных материалов и 36 укрытий личного состава. Повреждено пять единиц автомобильной техники, девять пунктов управления БПЛА и 123 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 298 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Рождественка, Доброполье и Чаривное. Один из этих штурмов еще продолжается.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в сторону Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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