Поражена вражеская база БПЛА в Донецке, ретрансляторы в Крыму и объекты в Брянской области, - Генштаб

12 сентября и в ночь на 13 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по оккупированной территории

Так, в городе Донецке поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА оккупантов.

В районах Железного Порта, Скадовска Херсонской области, Черноморского и Оленевки на ВОТ Крыма были поражены наземные ретрансляторы, предназначенные для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера". В Оленевке, кроме того, был поражен антенный комплекс противника.

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Удары по РФ

В Брянской области, в районе населенного пункта Ревни, поражена радиолокационная станция сопровождения целей, а вблизи Речицы - место хранения вооружения и военной техники противника.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

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