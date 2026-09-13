Поражена вражеская база БПЛА в Донецке, ретрансляторы в Крыму и объекты в Брянской области, - Генштаб
12 сентября и в ночь на 13 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по оккупированной территории
Так, в городе Донецке поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА оккупантов.
В районах Железного Порта, Скадовска Херсонской области, Черноморского и Оленевки на ВОТ Крыма были поражены наземные ретрансляторы, предназначенные для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера". В Оленевке, кроме того, был поражен антенный комплекс противника.
Удары по РФ
В Брянской области, в районе населенного пункта Ревни, поражена радиолокационная станция сопровождения целей, а вблизи Речицы - место хранения вооружения и военной техники противника.
"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - подчеркнули в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль