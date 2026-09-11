Российский "Ланцет" атаковал скорую помощь на Донетчине: медик погиб, еще два человека ранены

Российские войска нанесли удар с помощью дрона "Ланцет" по автомобилю скорой медицинской помощи в Ясногорке Краматорской громады в Донецкой области. В результате атаки погиб один сотрудник скорой помощи, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, российский "Ланцет" попал в машину скорой помощи, когда та двигалась по городу.

"Когда российский "Ланцет" попадает в машину скорой помощи, которая едет по городу, трудно назвать это иначе, чем охотой на тех, кто спасает жизни", — подчеркнул Филашкин.

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Он отметил, что медики Донецкой области ежедневно работают, выезжая за ранеными в опасные районы.

"Они выезжают под обстрелы, забирают раненых, спасают людей в минуты, когда счет идет на секунды. И именно в этот момент российская армия делает мишенью уже их", – добавил глава ОВА.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня, 11 сентября, российские захватчики также атаковали дроном автомобиль скорой помощи в Корабельном районе Херсона, когда медики обслуживали вызов. Пострадали трое сотрудников экстренной помощи в возрасте 63, 61 и 49 лет – они получили взрывные травмы и контузии.

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