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Рашисты атаковали сквер "Лесной" в Славянске: погиб мужчина, ранена женщина. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар по скверу "Лесной" в Славянске Донецкой области.

Об этом сообщила Славянская городская администрация, передает Цензор.НЕТ.

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"Очередная российская атака произошла сегодня, 11 сентября, около 11:00. Повреждены как минимум пять многоэтажных домов.

Ранена женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

В результате удара, как известно, погиб 74-летний мужчина.

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обстрел (35349) Донецкая область (13163) Краматорский район (1479) Славянск (2879)
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