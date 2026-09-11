Рашисты атаковали сквер "Лесной" в Славянске: погиб мужчина, ранена женщина. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар по скверу "Лесной" в Славянске Донецкой области.

Об этом сообщила Славянская городская администрация, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Очередная российская атака произошла сегодня, 11 сентября, около 11:00. Повреждены как минимум пять многоэтажных домов.



Ранена женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

В результате удара, как известно, погиб 74-летний мужчина.

Читайте также: Три человека пострадали в результате российского удара по ферме в Кировоградской области. ФОТОрепортаж