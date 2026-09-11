Три человека пострадали в результате российского удара по ферме в Кировоградской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 11 сентября, российские войска нанесли удар с помощью дрона по Александрийскому району Кировоградской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, пишет Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате вражеской атаки с использованием дрона повреждено фермерское хозяйство.

К сожалению, есть трое пострадавших. Двоих из них доставили в больницу, один от госпитализации отказался.

Кроме того, на территории предприятия загорелись автомобили и сухая трава. Пожар оперативно ликвидирован.

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Последствия атаки





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