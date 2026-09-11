Шахтеры Виталий Губа и Евгений Шевченко погибли во время удара РФ по Павлограду, - ДТЭК. ФОТО

В результате российской атаки ударными беспилотниками на центр Павлограда погибли двое сотрудников ДТЭК, также есть раненые.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

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"Страшная трагедия: враг унес жизни двух наших сотрудников во время атаки на Павлоград, еще четверо ранены", — говорится в сообщении.

Что известно о погибших

39-летний Виталий Губа работал горняком на очистном забое добывающего участка. У него остались родители и жена.

43-летний Евгений Шевченко работал машинистом горных выемных машин. У него остались родители, жена, сын и маленькая дочь.

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Раненые сотрудники

Отмечается, что раненым оперативно оказана вся необходимая помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Компания будет помогать им во время лечения и восстановления.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия Губы и Евгения Шевченко. ДТЭК окажет семьям погибших всю необходимую поддержку", — добавили в компании.

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