Корецкий рассказал о последствиях российских атак в Краматорске, Павлограде и Киеве
Премьер-министр Сергей Корецкий отреагировал на российские удары по украинским городам, в частности по Краматорску, где в результате попадания авиабомб в жилую застройку пострадали 27 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьера в Facebook.
Корецкий рассказал о последствиях удара по Краматорску
По его данным, в Краматорске в результате вражеского удара повреждены жилые дома, общежитие, школа и медицинское учреждение.
Глава правительства также напомнил, что в течение последних нескольких часов Россия нанесла удары по Краматорску, Днепру, Киеву и Павлограду.
В Павлограде погибли четыре человека
По словам Корецкого, в Павлограде российский дрон убил четырех человек возле торгового центра и магазинов. Еще как минимум 60 человек пострадали, среди них есть дети.
"Всем оказывается необходимая помощь", — отметил премьер-министр.
В Киеве, добавил он, российские беспилотники нанесли удары по офисным зданиям в двух районах.
Также российские удары пришлись на населенные пункты Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Харьковской областей.
"Все необходимые службы работают на местах. Благодарю спасателей, медиков, полицейских за оперативную работу и помощь пострадавшим", — подчеркнул Корецкий.
- Ранее президент Зеленский заявил, что Украина работает с партнерами, чтобы защитить население от российского террора.
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