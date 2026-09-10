Корецкий рассказал о последствиях российских атак в Краматорске, Павлограде и Киеве

Премьер-министр Сергей Корецкий отреагировал на российские удары по украинским городам, в частности по Краматорску, где в результате попадания авиабомб в жилую застройку пострадали 27 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьера в Facebook.

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Корецкий рассказал о последствиях удара по Краматорску

По его данным, в Краматорске в результате вражеского удара повреждены жилые дома, общежитие, школа и медицинское учреждение.

Глава правительства также напомнил, что в течение последних нескольких часов Россия нанесла удары по Краматорску, Днепру, Киеву и Павлограду.

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В Павлограде погибли четыре человека

По словам Корецкого, в Павлограде российский дрон убил четырех человек возле торгового центра и магазинов. Еще как минимум 60 человек пострадали, среди них есть дети.

"Всем оказывается необходимая помощь", — отметил премьер-министр.

В Киеве, добавил он, российские беспилотники нанесли удары по офисным зданиям в двух районах.

Также российские удары пришлись на населенные пункты Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

"Все необходимые службы работают на местах. Благодарю спасателей, медиков, полицейских за оперативную работу и помощь пострадавшим", — подчеркнул Корецкий.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина работает с партнерами, чтобы защитить население от российского террора.

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