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Новости Атака беспилотников на Киев
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В двух районах Киева зафиксировали попадание БПЛА в офисные здания (обновлено)

В Киеве беспилотник упал на офисное здание

В Оболонском районе Киева российский беспилотник упал на офисное здание.

Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Атака БпЛА

"В Оболонском районе БпЛА упал на двухэтажное офисное здание", — отметил мэр.

Обновленная информация

Впоследствии Кличко сообщил о попадании БпЛА в кровлю бизнес-центра в Соломенском районе.

"В Соломенском районе, по предварительной информации, попадание БпЛА в кровлю 4-этажного бизнес-центра. Экстренные службы направляются на место", - добавил Кличко.

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Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар с помощью беспилотника по АЗС в Голосеевском районе Киева: четверо человек пострадали.

Также в Запорожье в результате удара российского беспилотника повреждены электросети. Без электроснабжения остались 6,7 тысячи потребителей.

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Автор: 

Киев (27420) атака (2051) дроны (8140)
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Топ комментарии
+9
Якесь не професійне визначення враження дроном цілі - що значить "впав"? От просто так - летів-летів, і впав. Чи його збили над тією будівлею, чи пальне сеінчилось, турбіна відмовила... Чи це як заборонити озвучувати кількість запущених по нам балістичних ракет (їх що, стане менше від того)? Так і це - "впав", до чого так і напрошується "падло". Ні, він спікірував і точно вразив задану ціль, то так і кажіть
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10.09.2026 19:23 Ответить
+3
брехня це мова сатани,при владі сатаністи-сталіністи
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10.09.2026 19:23 Ответить
+3
у киян ніхто не питав, кияни не є суверенами
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10.09.2026 19:33 Ответить

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