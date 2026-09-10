В двух районах Киева зафиксировали попадание БПЛА в офисные здания (обновлено)

В Оболонском районе Киева российский беспилотник упал на офисное здание.

Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атака БпЛА

"В Оболонском районе БпЛА упал на двухэтажное офисное здание", — отметил мэр.

Обновленная информация

Впоследствии Кличко сообщил о попадании БпЛА в кровлю бизнес-центра в Соломенском районе.

"В Соломенском районе, по предварительной информации, попадание БпЛА в кровлю 4-этажного бизнес-центра. Экстренные службы направляются на место", - добавил Кличко.

Также читайте: 13-летняя дочь военного отдала мошенникам сбережения семьи на сумму 2,5 млн грн и украшения: их задержали. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар с помощью беспилотника по АЗС в Голосеевском районе Киева: четверо человек пострадали.

Также в Запорожье в результате удара российского беспилотника повреждены электросети. Без электроснабжения остались 6,7 тысячи потребителей.

Читайте: Какие ТРЦ в Киеве будут работать во время воздушной тревоги