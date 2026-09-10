В двух районах Киева зафиксировали попадание БПЛА в офисные здания (обновлено)
В Оболонском районе Киева российский беспилотник упал на офисное здание.
Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Атака БпЛА
"В Оболонском районе БпЛА упал на двухэтажное офисное здание", — отметил мэр.
Обновленная информация
Впоследствии Кличко сообщил о попадании БпЛА в кровлю бизнес-центра в Соломенском районе.
"В Соломенском районе, по предварительной информации, попадание БпЛА в кровлю 4-этажного бизнес-центра. Экстренные службы направляются на место", - добавил Кличко.
Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар с помощью беспилотника по АЗС в Голосеевском районе Киева: четверо человек пострадали.
Также в Запорожье в результате удара российского беспилотника повреждены электросети. Без электроснабжения остались 6,7 тысячи потребителей.
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