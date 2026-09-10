13-летняя дочь военного отдала мошенникам сбережения семьи на сумму 2,5 млн грн и украшения: их задержали. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали двух мошенников, которые выманили у 13-летней дочери военнослужащего более 2,5 миллиона гривен родительских сбережений. Мужчины обманным путем заставили девочку вынести из дома деньги и передать их через службу такси из Киева в Сумы.

Об этом сообщили в полиции Киева и городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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Как действовали мошенники

Злоумышленники выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и запугали девочку уголовной ответственностью для ее родителей за якобы сотрудничество с РФ, заставив школьницу отдать семейные сбережения для так называемой "проверки их происхождения".

Следователи разоблачили двух жителей Сум в возрасте 39 и 44 лет. В конце августа 13-летняя девочка, ища друзей для совместных прогулок, познакомилась через Telegram с человеком, который выдавал себя за девочку-подростка. Они договорились встретиться, и новая знакомая попросила прислать местоположение, что девочка и сделала, однако впоследствии встречу отменили.

Вскоре школьница получила видеосообщение, в котором якобы люди в военной форме российской армии благодарили ее за помощь. После этого с девочкой начал общаться мужчина, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов — он заявил, что ее якобы разоблачили в сотрудничестве с РФ, и начал угрожать родителям 25 годами лишения свободы.

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Как ребенок собрал и передал деньги

Под влиянием обмана и угроз девочку убедили собрать все семейные сбережения, которые были в квартире, и передать их водителю такси. Девочка положила в сумку 54 500 долларов, 90 тысяч гривен и украшения. Водитель, не зная о преступных намерениях заказчиков, должен был доставить сумку из Киева в Сумы за 10 тысяч гривен вознаграждения.

Задержание и возвращение средств

Вернувшись домой, девушка сразу рассказала обо всем родителям, которые обратились в полицию. На тот момент таксист с деньгами еще находился в Киеве. Правоохранители оперативно установили автомобиль, изъяли деньги и заменили их на поддельные.





Под контролем полиции водитель передал деньги заказчику, после чего в Сумах задержали одного из участников схемы, который пришел за деньгами, а вскоре и его сообщника.

Все семейные сбережения вернули семье военнослужащего.

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Подозрение и мера пресечения

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в пособничестве в завершенном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 500 и 200 тысяч гривен соответственно. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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