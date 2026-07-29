Обманул мать погибшего военного почти на 7 млн грн: мошенника приговорили к 8 годам. ФОТО

Суд признал виновным уроженца Хмельницкой области, который выманил у матери погибшего военнослужащего почти 7 миллионов гривен государственной помощи. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Киберполиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, злоумышленника разоблачили и задержали в Киеве в октябре 2023 года оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Закарпатской области и сотрудники Управления по противодействию киберпреступлениям в Закарпатской области.

Установлено, что после получения государственной денежной помощи в связи с гибелью сына-военнослужащего 49-летней уроженке Донецкой области начал звонить неизвестный. Он убеждал женщину, что для сохранности средств их необходимо перевести на счет в финансовом учреждении за рубежом, и предлагал помощь в оформлении таких операций.

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Доверившись мошеннику, потерпевшая несколькими траншами перечислила более 6,6 миллионов гривен.

Приговор

В настоящее время суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

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"По материалам следователей Ужгородского районного управления полиции суд признал виновным уроженца Хмельницкой области, который выманил у матери погибшего защитника Украины более 6,6 миллиона гривен. За содеянное ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд обязал обвиняемого полностью возместить причиненный материальный ущерб и выплатить потерпевшей 2 миллиона гривен моральной компенсации", — говорится в сообщении.