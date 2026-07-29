Ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн: шахрая засуджено до 8 років. ФОТО

Суд визнав винним уродженця Хмельниччини, який виманив у матері загиблого військовослужбовця майже 7 мільйонів гривень державної допомоги. Його засудили до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Кіберполіція України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, зловмисника викрили та затримали в місті Київ у жовтні 2023 року оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області та працівники Управління протидії кіберзлочинам у Закарпатській області.

Встановлено, що після отримання державної грошової допомоги у зв'язку із загибеллю сина-військовослужбовця 49-річній уродженці Донеччини почав телефонувати невідомий. Він переконував жінку, що для збереження коштів їх необхідно переказати на рахунок у фінансовій установі за кордоном, та пропонував допомогу в оформленні таких операцій.

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Довірившись шахраю, потерпіла кількома траншами перерахувала понад 6,6 мільйонів гривень.

Вирок

Наразі суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

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"За матеріалами слідчих Ужгородського районного управління поліції суд визнав винним уродженця Хмельниччини, який виманив у матері полеглого захисника України понад 6,6 мільйона гривень. За скоєне йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд зобов'язав обвинуваченого повністю відшкодувати завдану матеріальну шкоду та сплатити потерпілій 2 мільйони гривень моральної компенсації", - йдеться в повідомленні.