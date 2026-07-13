Обіцяв за гроші повернути військового з полону: викрито афериста, який заволодів більш як 400 тис. грн.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Дніпропетровщини викрили цинічну шахрайську схему. Зловмисник, користуючись вразливим психологічним станом дружини полоненого захисника, виманив у неї велику суму грошей, обіцяючи повернути чоловіка додому.

Схема почала діяти ще у жовтні 2024 року, коли розбита відчаєм жінка потрапила на "гачок" шахрая, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Аби завоювати її довіру, ділок вигадав історію про власні впливові знайомства у держструктурах, які нібито займаються звільненням людей із російського полону.

Аферист висунув умови:

Надати копії документів військовослужбовця.

Виплатити "винагороду" у розмірі понад 400 тисяч гривень.

Охоплена горем жінка погодилася і переказувала кошти частинами. Щоразу під час розмов фігурант гарантував 100% результат. Проте, щойно зловмисник отримав усю суму, його поведінка різко змінилася: він заявив, що справою тепер займається інша людина, нелегально втік за кордон і обірвав будь-який зв'язок.

За деякий час потерпілій прийшло офіційне повідомлення від Координаційного штабу про те, що її чоловіка дійсно звільнили в межах чергового обміну. Проте, як з'ясувалося, втікач-аферист не мав до цього жодного стосунку. Зрозумівши, що її ошукали, дружина військового звернулася до поліції.

Правоохоронці встановили особу цинічного заробітчанина - ним виявився 29-річний уродженець Донецької області.

Оскільки фігурант переховується за межами України, слідчі поліції заочно повідомили йому про підозру. Невдовзі його оголосять у міжнародний розшук. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.

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