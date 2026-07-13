Обещал за деньги вернуть военного из плена: разоблачен аферист, который завладел более чем 400 тыс. грн.
Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи полиции Днепропетровской области раскрыли циничную мошенническую схему. Злоумышленник, воспользовавшись уязвимым психологическим состоянием жены пленного защитника, выманил у нее крупную сумму денег, пообещав вернуть мужа домой.
Схема начала действовать еще в октябре 2024 года, когда разбитая отчаянием женщина попалась на "крючок" мошенника, пишет Цензор.НЕТ.
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Чтобы завоевать ее доверие, делец придумал историю о своих влиятельных знакомых в госструктурах, которые якобы занимаются освобождением людей из российского плена.
Мошенник выдвинул условия:
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Предоставить копии документов военнослужащего.
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Выплатить "вознаграждение" в размере более 400 тысяч гривен.
Охваченная горем женщина согласилась и перечисляла средства частями. Каждый раз во время разговоров фигурант гарантировал 100% результат. Однако, как только злоумышленник получил всю сумму, его поведение резко изменилось: он заявил, что делом теперь занимается другой человек, нелегально сбежал за границу и прервал всякую связь.
Через некоторое время потерпевшей пришло официальное сообщение от Координационного штаба о том, что ее мужа действительно освободили в рамках очередного обмена. Однако, как выяснилось, беглец-мошенник не имел к этому никакого отношения. Поняв, что ее обманули, жена военного обратилась в полицию.
Правоохранители установили личность циничного мошенника — им оказался 29-летний уроженец Донецкой области.
Поскольку фигурант скрывается за пределами Украины, следователи полиции заочно сообщили ему о подозрении. Вскоре его объявят в международный розыск. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
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