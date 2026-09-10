13-річна донька військового віддала шахраям заощадження родини на 2,5 млн грн та прикраси: їх затримали. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали двох шахраїв, які виманили у 13-річної доньки військового понад 2,5 мільйона гривень батьківських заощаджень. Чоловіки обманом змусили дівчинку винести з дому гроші та передати їх через службу таксі з Києва до Сум.

Про це повідомили у поліції Києва та міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

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Як діяли шахраї

Зловмисники видали себе за працівників правоохоронних органів та залякали дівчину кримінальною відповідальністю для її батьків за нібито співпрацю з РФ, змусивши школярку віддати родинні кошти для так званої "перевірки їхнього походження".

Слідчі викрили двох мешканців Сум віком 39 та 44 роки. Наприкінці серпня 13-річна дівчина, шукаючи друзів для спільних прогулянок, познайомилася через Telegram з людиною, яка видавала себе за дівчину-підлітку. Вони домовилися зустрітися, і нова знайома попросила надіслати локацію, що дівчина й зробила, однак згодом зустріч скасували.

Невдовзі школярка отримала відеоповідомлення, у якому нібито люди у військовій формі російської армії дякували їй за допомогу. Після цього з дівчиною почав спілкуватися чоловік, який представлявся правоохоронцем — він заявив, що її нібито викрито у співпраці з РФ, та почав погрожувати батькам 25 роками ув'язнення.

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Як дитина зібрала й передала гроші

Під впливом обману та погроз дитину переконали зібрати всі сімейні заощадження, які були у квартирі, та передати їх водієві таксі. Дівчина поклала в сумку 54 500 доларів, 90 тисяч гривень та прикраси. Водій, не знаючи про злочинні наміри замовників, мав доставити сумку з Києва до Сум за 10 тисяч гривень винагороди.

Затримання та повернення коштів

Повернувшись додому, дівчина одразу розповіла про все батькам, які звернулися до поліції. На той момент таксист із грошима ще перебував у Києві. Правоохоронці оперативно встановили автомобіль, вилучили гроші та замінили їх на імітаційні.





Під контролем поліції водій передав гроші замовнику, після чого в Сумах затримали одного з учасників схеми, який прийшов за грошима, а невдовзі і його спільника.

Усі сімейні заощадження повернули родині військовослужбовця.

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Підозра та запобіжний захід

Обом фігурантам повідомили про підозру за пособництво у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 500 та 200 тисяч гривень відповідно. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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