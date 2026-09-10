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Новини Атака безпілотників на Київ
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У двох районах Києва зафіксували влучання БпЛА в офісні будівлі (оновлено)

У Києві безпілотник упав на офісну будівлю

В Оболонському районі Києва російський безпілотник упав на офісну будівлю.

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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Атака БпЛА

"В Оболонському районі БпЛА впав на двоповерхову офісну будівлю", – зазначив мер.

Оновлена інформація

Згодом Кличко повідомив про влучання БпЛА в покрівлю бізнес-центру у Соломʼянському районі.

"У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в покрівлю 4-поверхового бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце", - додав Кличко.

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Раніше повідомлялося, що РФ вдарила шахедом по АЗС в Голосїівському районі Києва: четверо людей постраждали.

Також у Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника пошкоджено електромережі. Без електропостачання залишилися 6,7 тисячі споживачів.

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Автор: 

Київ (17010) атака (2056) дрони (8854)
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Топ коментарі
+9
Якесь не професійне визначення враження дроном цілі - що значить "впав"? От просто так - летів-летів, і впав. Чи його збили над тією будівлею, чи пальне сеінчилось, турбіна відмовила... Чи це як заборонити озвучувати кількість запущених по нам балістичних ракет (їх що, стане менше від того)? Так і це - "впав", до чого так і напрошується "падло". Ні, він спікірував і точно вразив задану ціль, то так і кажіть
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10.09.2026 19:23 Відповісти
+3
брехня це мова сатани,при владі сатаністи-сталіністи
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10.09.2026 19:23 Відповісти
+3
у киян ніхто не питав, кияни не є суверенами
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10.09.2026 19:33 Відповісти

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