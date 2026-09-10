У двох районах Києва зафіксували влучання БпЛА в офісні будівлі (оновлено)
В Оболонському районі Києва російський безпілотник упав на офісну будівлю.
Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Атака БпЛА
"В Оболонському районі БпЛА впав на двоповерхову офісну будівлю", – зазначив мер.
Оновлена інформація
Згодом Кличко повідомив про влучання БпЛА в покрівлю бізнес-центру у Соломʼянському районі.
"У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в покрівлю 4-поверхового бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце", - додав Кличко.
Раніше повідомлялося, що РФ вдарила шахедом по АЗС в Голосїівському районі Києва: четверо людей постраждали.
Також у Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника пошкоджено електромережі. Без електропостачання залишилися 6,7 тисячі споживачів.
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