У двох районах Києва зафіксували влучання БпЛА в офісні будівлі (оновлено)

В Оболонському районі Києва російський безпілотник упав на офісну будівлю.

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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Атака БпЛА

"В Оболонському районі БпЛА впав на двоповерхову офісну будівлю", – зазначив мер.

Оновлена інформація

Згодом Кличко повідомив про влучання БпЛА в покрівлю бізнес-центру у Соломʼянському районі.

"У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в покрівлю 4-поверхового бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце", - додав Кличко.

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Раніше повідомлялося, що РФ вдарила шахедом по АЗС в Голосїівському районі Києва: четверо людей постраждали.

Також у Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника пошкоджено електромережі. Без електропостачання залишилися 6,7 тисячі споживачів.

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