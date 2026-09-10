У Запоріжжі після удару російського безпілотника знеструмлено 6,7 тисячі споживачів

У Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника пошкоджено електромережі. Без електропостачання залишилися 6,7 тисячі споживачів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Запоріжжяобленерго у телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар БПЛА пошкодив електромережі

Російський безпілотник атакував правий берег Запоріжжя. Унаслідок удару було пошкоджено електромережі та знеструмлено 6,7 тисячі родин і юридичних осіб.

Керівник Запоріжжяобленерго Андрій Стасевський повідомив, що ситуація залишається контрольованою.

"Загарбники вчергове завдали удару по обласному центру. Внаслідок атаки ворожого БПЛА пошкоджено електромережі, знеструмлено 6,7 тисячі родин та юридичних осіб", – зазначив він.

Також читайте: Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранений. ФОТО

Енергетики працюють над відновленням

Бригади обленерго вже працюють над відновленням електропостачання. Для проведення робіт залучили додатковий персонал.

За словами Стасевського, енергетики планують до кінця дня повернути електроенергію споживачам.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Запорізьку та Дніпропетровську області: є загиблий і 11 поранених.

Також читайте: На ринку Хмельницького сталася пожежа через падіння уламків ворожого БПЛА: постраждали четверо рятувальників. ФОТОрепортаж