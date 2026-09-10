Росія атакувала Запорізьку та Дніпропетровську області: є загиблий і 11 поранених

У Запорізькій та Дніпропетровській областях унаслідок російських атак загинула одна людина, ще 11 дістали поранення. Російські війська били по регіонах безпілотниками, артилерією, авіацією та авіабомбами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Запоріжжі - загиблий і троє поранених

Унаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Загалом протягом доби російські війська завдали 989 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Російська армія здійснила 20 авіаційних ударів по населених пунктах області.

Крім того, зафіксовано 790 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися, зокрема, Запоріжжя, Новомиколаївка, Комишуваха, Кушугум, Балабине, Оріхів, Степногірськ, Приморське, Павлівка, Плавні, Гуляйпільське та інші населені пункти.

По Приморському російські війська двічі вдарили з реактивних систем залпового вогню.

Ще 177 артилерійських ударів припали по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Веселянці, Степногірську, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новопавлівці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Воздвижівці, Рівному, Новому Запоріжжю та інших населених пунктах.

За даними обласної влади, надійшло 66 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських споруд.

На Дніпропетровщині - восьмеро поранених

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак поранення дістали восьмеро людей. Протягом ночі та ранку 10 вересня ворог понад 20 разів атакував три райони регіону безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Кривому Розі поранені п'ятеро людей

У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені багатоквартирний будинок та приватні оселі.

Поранення дістали п'ятеро людей. Двоє постраждалих перебувають у лікарні.

43-річний чоловік, а також жінки віком 19 і 61 рік лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині троє постраждалих

Російські війська атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджено ліцей, багатоквартирні будинки та приватну оселю.

Поранення дістали троє людей. 60-річного чоловіка та 71-річну жінку госпіталізували у важкому стані. Ще одна постраждала лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині сталася пожежа

На Синельниківщині під ударом опинилася Васильківська громада. Внаслідок атаки там сталася пожежа.

Наслідки російських ударів по області уточнюються.

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