Россия атаковала Запорожскую и Днепропетровскую области: есть погибший и 11 раненых

В Запорожской и Днепропетровской областях в результате российских атак погиб один человек, еще 11 получили ранения. Российские войска наносили удары по регионам с помощью беспилотников, артиллерии, авиации и авиабомб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Запорожье - один погибший и трое раненых

В результате российских ударов по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще трое получили ранения.

Всего за сутки российские войска нанесли 989 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Российская армия нанесла 20 авиационных ударов по населенным пунктам области.

Кроме того, зафиксировано 790 атак беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались, в частности, Запорожье, Новониколаевка, Камышеваха, Кушугум, Балабино, Орехов, Степногорск, Приморское, Павловка, Плавни, Гуляйпольское и другие населенные пункты.

По Приморскому российские войска дважды нанесли удары из реактивных систем залпового огня.

Еще 177 артиллерийских ударов пришлось на Речное, Червоноднепровку, Григоровку, Веселянку, Степногорск, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новопавловку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Воздвижевку, Ровное, Новое Запорожье и другие населенные пункты.

По данным областных властей, поступило 66 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных построек.

В Днепропетровской области - восемь раненых

В Днепропетровской области в результате российских атак ранения получили восемь человек. В течение ночи и утра 10 сентября враг более 20 раз атаковал три района региона беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В Кривом Роге ранены пять человек

В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены многоквартирный дом и частные дома.

Ранения получили пять человек. Двое пострадавших находятся в больнице.

43-летний мужчина, а также женщины в возрасте 19 и 61 года будут лечиться амбулаторно.

В Никопольском районе трое пострадавших

Российские войска атаковали Никополь, Марганецкую и Покровскую громады.

В результате обстрелов повреждены лицей, многоквартирные дома и частный дом.

Ранения получили трое человек. 60-летний мужчина и 71-летняя женщина госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе произошел пожар

В Синельниковском районе под ударом оказалась Васильковская громада. В результате атаки там произошел пожар.

Последствия российских ударов по области уточняются.

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