Россияне нанесли удар дроном по многоэтажке в Запорожье: есть раненый. ФОТО
Российский дрон нанес удар по многоэтажному жилому дому в Запорожье, в результате чего был ранен 39-летний мужчина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
В квартире на седьмом этаже вспыхнул пожар
По словам Федорова, россияне нанесли удар дроном по многоэтажному дому в одном из районов Запорожья.
В квартире на седьмом этаже возник пожар. В результате удара пострадал 39-летний мужчина.
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