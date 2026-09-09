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Новости Фото Атака беспилотников на Запорожье
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Россияне нанесли удар дроном по многоэтажке в Запорожье: есть раненый. ФОТО

Российский дрон нанес удар по многоэтажному жилому дому в Запорожье, в результате чего был ранен 39-летний мужчина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В квартире на седьмом этаже вспыхнул пожар

По словам Федорова, россияне нанесли удар дроном по многоэтажному дому в одном из районов Запорожья.

В квартире на седьмом этаже возник пожар. В результате удара пострадал 39-летний мужчина.

 Атака на Запорожье

  • Ранее сообщалось, что российский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Один человек погиб. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека пострадали в результате удара вражеского БПЛА в Полтавской области: повреждены жилые дома

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