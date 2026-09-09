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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Два человека пострадали в результате удара вражеского БПЛА на Полтавщине: повреждены жилые дома

атака БПЛА на Полтавскую область

В среду, 9 сентября, днём российские захватчики нанесли удар с помощью беспилотника по Миргородскому району Полтавской области. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о последствиях

"В Миргородском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Повреждены 4 жилых дома", - говорится в сообщении.

Предварительно известно о двух пострадавших. Им оказывается необходимая помощь.

На месте работают соответствующие службы.

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беспилотник (5686) атака (2043) Полтавская область (1532) Миргородский район (35)
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