Два человека пострадали в результате удара вражеского БПЛА на Полтавщине: повреждены жилые дома
В среду, 9 сентября, днём российские захватчики нанесли удар с помощью беспилотника по Миргородскому району Полтавской области. Пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о последствиях
"В Миргородском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Повреждены 4 жилых дома", - говорится в сообщении.
Предварительно известно о двух пострадавших. Им оказывается необходимая помощь.
На месте работают соответствующие службы.
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