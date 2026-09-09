Двоє людей постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА на Полтавщині: пошкоджено житлові будинки
Вдень середи, 9 вересня, російські загарбники атакували безпілотником Миргородський район Полтавської області. Постраждали дві людини.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про наслідки
"У Миргородському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА. Пошкоджено 4 житлові будинки",- йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо про двох постраждалих. Їм надають необхідну допомогу.
На місці працюють відповідні служби.
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