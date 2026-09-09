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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Двоє людей постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА на Полтавщині: пошкоджено житлові будинки

атака БПЛА на Полтавщину

Вдень середи, 9 вересня, російські загарбники атакували безпілотником Миргородський район Полтавської області. Постраждали дві людини.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про наслідки

"У Миргородському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА. Пошкоджено 4 житлові будинки",- йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо про двох постраждалих. Їм надають необхідну допомогу.

На місці працюють відповідні служби.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5878) атака (2048) Полтавська область (1379) Миргородський район (35)
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