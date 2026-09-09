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Новости Атака беспилотников на Киев Обстрелы Киева
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Дрон попал в 9-этажку в Днепровском районе Киева: есть погибшая, пострадали дети (обновлено)

вибух

Российский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева.

Об этомсообщил мэр Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия

"В Днепровском районе в результате попадания БПЛА возник пожар в 9-этажном жилом доме. Предварительно, есть разрушения. Экстренные службы направляются на место", - сообщил он.

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Обновлено

Впоследствии в КГВА уточнили, что в результате вражеской атаки погибла женщина. Также известно об одном пострадавшем.

По состоянию на 17:30 количество пострадавших от удара по жилому дому увеличилось до 3 человек. Среди них - два ребенка: 15-летний юноша и 16-летняя девушка. Им оказывается медицинская помощь.

Атака РФ на Киев

  • Ранее сообщалось, что 9 сентября в результате атаки российских дронов в Киеве произошли пожары в нескольких районах города.
  • В Днепровском районе, по предварительной информации, БПЛА упал на многоэтажное здание. Идет пожар.
  • Также в Днепровском районе произошло возгорание в складском здании в результате падения БПЛА.
  • Есть пострадавшие.

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Киев (27412) обстрел (35305) атака (2043) Воздушные атаки на Киев (922)
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Топ комментарии
+6
Нах...?
Що єлабуга далі?
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09.09.2026 17:02 Ответить
+6
Вони ж не навчені та необучаємі.
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09.09.2026 17:12 Ответить
+6
Ми тут що, рекордами міряємся?
Скільки ВИБУХІВКИ вони туди довезли - грамів 200?
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09.09.2026 17:21 Ответить

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