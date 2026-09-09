Дрон попал в 9-этажку в Днепровском районе Киева: есть погибшая, пострадали дети (обновлено)
Российский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева.
Об этомсообщил мэр Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия
"В Днепровском районе в результате попадания БПЛА возник пожар в 9-этажном жилом доме. Предварительно, есть разрушения. Экстренные службы направляются на место", - сообщил он.
Обновлено
Впоследствии в КГВА уточнили, что в результате вражеской атаки погибла женщина. Также известно об одном пострадавшем.
По состоянию на 17:30 количество пострадавших от удара по жилому дому увеличилось до 3 человек. Среди них - два ребенка: 15-летний юноша и 16-летняя девушка. Им оказывается медицинская помощь.
Атака РФ на Киев
- Ранее сообщалось, что 9 сентября в результате атаки российских дронов в Киеве произошли пожары в нескольких районах города.
- В Днепровском районе, по предварительной информации, БПЛА упал на многоэтажное здание. Идет пожар.
- Также в Днепровском районе произошло возгорание в складском здании в результате падения БПЛА.
- Есть пострадавшие.
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Що єлабуга далі?
Скільки ВИБУХІВКИ вони туди довезли - грамів 200?