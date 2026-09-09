Дрон попал в 9-этажку в Днепровском районе Киева: есть погибшая, пострадали дети (обновлено)

Российский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева.

Об этомсообщил мэр Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия

"В Днепровском районе в результате попадания БПЛА возник пожар в 9-этажном жилом доме. Предварительно, есть разрушения. Экстренные службы направляются на место", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрон попал в 24-этажку в Дарницком районе Киева: есть раненые, возгорание и разрушения (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обновлено

Впоследствии в КГВА уточнили, что в результате вражеской атаки погибла женщина. Также известно об одном пострадавшем.

По состоянию на 17:30 количество пострадавших от удара по жилому дому увеличилось до 3 человек. Среди них - два ребенка: 15-летний юноша и 16-летняя девушка. Им оказывается медицинская помощь.

Атака РФ на Киев

Ранее сообщалось, что 9 сентября в результате атаки российских дронов в Киеве произошли пожары в нескольких районах города.

В Днепровском районе, по предварительной информации, БПЛА упал на многоэтажное здание. Идет пожар.

Также в Днепровском районе произошло возгорание в складском здании в результате падения БПЛА.

Есть пострадавшие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент ракетного удара РФ по Киеву попал на бодикамеры патрульных. ВИДЕО