Дрон влучив у 9-поверхівку у Дніпровському районі Києва: є загибла, постраждали діти. ФОТОрепортаж
Російський безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
"У Дніпровському районі, внаслідок влучання БпЛА, виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування. Екстрені служби прямують на місце", — повідомив він.
Оновлено
Згодом у КМВА уточнили, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Також відомо про одного постраждалого.
Станом на 17:30 кількість постраждалих від удару по житловому будинку збільшилася до 3 осіб. Серед них дві дитини: 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Їм надається медична допомога.
У поліції повідомили, що внаслідок атаки загинула 70-річна мешканка будинку. Ще четверо жителів дістали поранення: 74-річна жінка, 69-річний чоловік, 16-річна дівчина та 15-річний хлопець.
Атака РФ на Київ
- Раніше повідомлялося, що 9 вересня внаслідок атаки російських дронів у Києві спалахнули пожежі в кількох районах міста.
- У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на багатоповерхівку. Є пожежа.
- Також у Дніпровському районі загоряння в складській будівлі внаслідок падіння БпЛА.
- Є постраждалі.
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Що єлабуга далі?
Скільки ВИБУХІВКИ вони туди довезли - грамів 200?