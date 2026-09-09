Дрон влучив у 9-поверхівку у Дніпровському районі Києва: є загибла, постраждали діти. ФОТОрепортаж

Російський безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

"У Дніпровському районі, внаслідок влучання БпЛА, виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування. Екстрені служби прямують на місце", — повідомив він.

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Згодом у КМВА уточнили, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Також відомо про одного постраждалого.

Станом на 17:30 кількість постраждалих від удару по житловому будинку збільшилася до 3 осіб. Серед них дві дитини: 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Їм надається медична допомога.

У поліції повідомили, що внаслідок атаки загинула 70-річна мешканка будинку. Ще четверо жителів дістали поранення: 74-річна жінка, 69-річний чоловік, 16-річна дівчина та 15-річний хлопець.

Атака РФ на Київ

Раніше повідомлялося, що 9 вересня внаслідок атаки російських дронів у Києві спалахнули пожежі в кількох районах міста.

У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на багатоповерхівку. Є пожежа.

Також у Дніпровському районі загоряння в складській будівлі внаслідок падіння БпЛА.

Є постраждалі.

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