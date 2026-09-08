Момент ракетного удару РФ по Києву потрапив на бодікамери патрульних. ВIДЕО

Момент удару російської ракети по Києву потрапив на бодікамери патрульних.

Відео оприлюднив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Цієї ночі ворог знову атакував Київ ракетами та ударними безпілотниками. На відео з бодікамер київських патрульних - момент влучання ворожої ракети та перші хвилини після удару.



Ми виявили травмованих та надали їм необхідну допомогу. Одного з потерпілих інспектори доставили службовою автівкою до лікарні, де передали медикам", - зазначив він.

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Що передувало?

За даними Повітряних сил, Росія вночі атакувала Україну ракетами та 166 дронами: ППО знищила 175 цілей.

Зокрема, Росія атакувала Київ балістикою: дві людини загинули, десятеро постраждалих.

Окрім того, рашисти вдарили по ринку в передмісті Одеси: у соцмережах пишуть, що зруйновано "7-й кілометр.

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