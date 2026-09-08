Російські удари випалили 84 гектари українських лісів за тиждень. ФОТО

У лісовому фонді ДП "Ліси України" протягом останнього тижня виникло 56 пожеж, які охопили 84 га. Близько 95% усіх займань спричинили бойові дії.

Про це повідомили у ДП "Ліси України", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Найскладнішою ситуація була на Харківщині, де зафіксували 14 пожеж загальною площею 49,4 га. Основна частина – 45,2 га – припала на Ізюмське надлісництво, територія якого регулярно перебуває під російськими обстрілами.

Близько 143 тис. га цього надлісництва потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Через замінування лісівники не мають доступу до частини масивів, а сильний вітер і детонація нерозірваних боєприпасів сприяли поширенню вогню. Ліквідація всіх осередків тривала шість днів.

Ще десятки пожеж у різних регіонах спричинило падіння уламків російських безпілотників. Загальна площа таких займань становила 29 га.











Читайте також: Російські дрони та авіабомби випалили понад 42 га українських лісів за тиждень. ФОТО

Найбільше лісу через падіння уламків БПЛА горіло на Київщині – 17,5 га. Пожежі після дронових атак також виникали на Чернігівщині – понад 2 га, Сумщині, Запоріжжі та Волині – по 2 га.

За межами Харківщини лісівникам у середньому вдавалося локалізувати пожежу приблизно за годину. Середня площа одного займання становила 1,5 га.

У "Лісах України" також попередили, що попри зниження температури найближчими днями у більшості регіонів зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через тривалу суху погоду лісова підстилка сильно висохла, тому підприємство закликає громадян утриматися від походів до лісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованій "Асканії-Новій" вогонь знищив понад 6,3 тис. га: вигоріло вже 60% однієї з ділянок. ФОТО