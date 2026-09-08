Российские удары выжгли 84 гектара украинских лесов за неделю. ФОТО

В лесном фонде ГП "Леса Украины" за последнюю неделю произошло 56 пожаров, охвативших 84 га. Около 95 % всех возгораний были вызваны боевыми действиями.

Об этом сообщили в ГП "Леса Украины", передает Цензор.НЕТ.

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Наиболее сложная ситуация сложилась в Харьковской области, где зафиксировали 14 пожаров общей площадью 49,4 га. Основная часть – 45,2 га – пришлась на Изюмское надлесничество, территория которого регулярно подвергается российским обстрелам.

Около 143 тыс. га этого надлесничества потенциально загрязнены взрывоопасными предметами. Из-за заминирования лесоводы не имеют доступа к части массивов, а сильный ветер и детонация неразорвавшихся боеприпасов способствовали распространению огня. Ликвидация всех очагов продолжалась шесть дней.

Еще десятки пожаров в разных регионах вызвали падение обломков российских беспилотников. Общая площадь таких возгораний составила 29 га.











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Больше всего леса из-за падения обломков БПЛА сгорело в Киевской области — 17,5 га. Пожары после атак дронов также возникали в Черниговской области — более 2 га, Сумской области, Запорожье и Волыни — по 2 га.

За пределами Харьковской области лесоводам в среднем удавалось локализовать пожар примерно за час. Средняя площадь одного возгорания составляла 1,5 га.

В "Лесах Украины" также предупредили, что, несмотря на снижение температуры в ближайшие дни, в большинстве регионов сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за продолжительной сухой погоды лесная подстилка сильно высохла, поэтому предприятие призывает граждан воздержаться от походов в лес.

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