Момент ракетного удара РФ по Киеву попал на бодикамеры патрульных. ВИДЕО

Момент удара российской ракеты по Киеву запечатлели на бодикамеры патрульных.

Видео обнародовал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

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"Этой ночью враг вновь атаковал Киев ракетами и ударными беспилотниками. На видео с нательных камер киевских патрульных запечатлен момент попадания вражеской ракеты и первые минуты после удара.



Мы обнаружили пострадавших и оказали им необходимую помощь. Одного из пострадавших инспекторы доставили на служебном автомобиле в больницу, где передали медикам", - отметил он.

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Что предшествовало?

По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала Украину ракетами и 166 дронами: ПВО уничтожила 175 целей.

В частности, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: два человека погибли, десять пострадали.

Кроме того, рашисты нанесли удар по рынку в пригороде Одессы: в соцсетях пишут, что разрушен "7-й километр".

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