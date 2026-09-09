Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранений. ФОТО

Російський дрон ударив по багатоповерховому житловому будинку в Запоріжжі, унаслідок чого поранений 39-річний чоловік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

У квартирі на сьомому поверсі спалахнула пожежа

За словами Федорова, росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в одному з районів Запоріжжя.

У квартирі на сьомому поверсі виникла пожежа. Внаслідок удару травмований 39-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, що російський безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Одна людина загинула.

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