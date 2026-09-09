Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранений. ФОТО
Російський дрон ударив по багатоповерховому житловому будинку в Запоріжжі, унаслідок чого поранений 39-річний чоловік.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
У квартирі на сьомому поверсі спалахнула пожежа
За словами Федорова, росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в одному з районів Запоріжжя.
У квартирі на сьомому поверсі виникла пожежа. Внаслідок удару травмований 39-річний чоловік.
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