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Новини Фото Атака безпілотників
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На ринку Хмельницького сталася пожежа через падіння уламків ворожого БПЛА: постраждали четверо рятувальників. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому через падіння уламків збитого російського БПЛА загорівся один із ринків. Під час ліквідації пожежі внаслідок повторної детонації постраждали четверо рятувальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в телеграм-каналі.

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Уламки БПЛА спричинили пожежу на ринку

За словами Тюріна, Хмельниччина зазнала чергової російської атаки. В обласному центрі після збиття повітряної цілі силами ППО впали уламки, через що на території одного з ринків виникла пожежа.

"Хмельниччина зазнала чергової російської атаки. В обласному центрі внаслідок збиття повітряної цілі силами ППО відбулося падіння уламків та загоряння на території одного з ринків", – йдеться у дописі.

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Повторна детонація травмувала рятувальників

За інформацією ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Внаслідок вибуху травмовано чотирьох рятувальників.

Їх госпіталізували до лікувальних закладів із травмами різного ступеня тяжкості. 

Пожежу оперативно ліквідували, додав Сергій Тюрін.

Пожежа на ринку Хмельницького через падіння російського безпілотника

Пожежа на ринку Хмельницького через падіння російського безпілотника

Пожежа на ринку Хмельницького через падіння російського безпілотника

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безпілотник БпЛА (5890) обстріл (36657) атака (2064) Хмельницька область (1027) Хмельницький район (69)
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