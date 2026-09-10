На ринку Хмельницького сталася пожежа через падіння уламків ворожого БПЛА: постраждали четверо рятувальників. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому через падіння уламків збитого російського БПЛА загорівся один із ринків. Під час ліквідації пожежі внаслідок повторної детонації постраждали четверо рятувальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в телеграм-каналі.

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Уламки БПЛА спричинили пожежу на ринку

За словами Тюріна, Хмельниччина зазнала чергової російської атаки. В обласному центрі після збиття повітряної цілі силами ППО впали уламки, через що на території одного з ринків виникла пожежа.

"Хмельниччина зазнала чергової російської атаки. В обласному центрі внаслідок збиття повітряної цілі силами ППО відбулося падіння уламків та загоряння на території одного з ринків", – йдеться у дописі.

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Повторна детонація травмувала рятувальників

За інформацією ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Внаслідок вибуху травмовано чотирьох рятувальників.

Їх госпіталізували до лікувальних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

Пожежу оперативно ліквідували, додав Сергій Тюрін.

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