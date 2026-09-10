Кривий Ріг атакували російські БПЛА: є влучання та поранені

Кривий Ріг зазнав масованої атаки російських безпілотників. Є прямі влучання у житловому секторі та поранені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в телеграм-каналі.

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Вілкул повідомив про влучання у житловому секторі

За словами Вілкула, місто перебуває під щільною атакою російських БПЛА. Згодом він повідомив про прямі влучання у житловому секторі.

Поранених уже доправили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

"Є прямі влучання у житловому секторі. Є поранені. Вже доставлені до лікарні. Лікарі надають усю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні Вілкула.

Атака на місто триває. Жителів Кривого Рогу закликають перебувати в укриттях.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли три райони Харкова. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку.

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