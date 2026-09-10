Росіяни обстріляли три райони Харкова: є влучання у багатоповерхівку

Російські війська обстріляли Холодногірський, Київський та Слобідський райони Харкова. У місті зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок, є постраждалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграм-каналі.

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У Харкові є постраждалі

За словами Терехова, у Холодногірському районі ворог влучив у житловий багатоквартирний будинок.

У Слобідському районі внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

"У Холодногірському районі ворог влучити в житловий багатоквартирний будинок. У Слобідському районі є двоє постраждалих", – написав чиновник.

До цього Терехов писав про влучання у Київському районі.

Раніше повідомлялося, що 9 вересня окупанти прицільно вдарили дроном по території ТРЦ у Сумах: загинули 21-річні хлопець та дівчина, 20 постраждалих.

Також кількість постраждалих у Києві внаслідок атак РФ зросла до 17, одна людина загинула.

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