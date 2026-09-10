Росіяни обстріляли три райони Харкова: є влучання у багатоповерхівку
Російські війська обстріляли Холодногірський, Київський та Слобідський райони Харкова. У місті зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок, є постраждалі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграм-каналі.
У Харкові є постраждалі
За словами Терехова, у Холодногірському районі ворог влучив у житловий багатоквартирний будинок.
У Слобідському районі внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.
"У Холодногірському районі ворог влучити в житловий багатоквартирний будинок. У Слобідському районі є двоє постраждалих", – написав чиновник.
До цього Терехов писав про влучання у Київському районі.
Раніше повідомлялося, що 9 вересня окупанти прицільно вдарили дроном по території ТРЦ у Сумах: загинули 21-річні хлопець та дівчина, 20 постраждалих.
Також кількість постраждалих у Києві внаслідок атак РФ зросла до 17, одна людина загинула.
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