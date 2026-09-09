Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 9 вересня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 9 вересня триває російська атака. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:44 - Реактивний БпЛА на Кам'янське зі сходу.

О 19:46 - Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину вектором руху Радомишль.

О 19:55 - Реактивний БпЛА з Житомирщини на Київщину вектором руху Київ.

О 19:55 - Реактивний БпЛА на Київ з півночі.

Оновлена інформація

О 19:56 - Реактивні БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей північно-західним курсом (Вінниччина).

О 20:12 - Київ. Реактивний БпЛА над містом

О 20:21 - Реактивний БпЛА в р-ні. Тростянця (Вінниччина) курс Ладижин/Тульчин.

О 20:22 - Реактивні БпЛА на Полтавщині, повз н.п.Кобеляки курс північно-західний.

О 20:26 - Група реактивних БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Очаків / Південне.

О 20:27 - КАБи на Дніпропетровщину.

О 20:29 - Реактивний БпЛА на Вінниччині, курс на Тиврів.

О 20:33 - Реактивний БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курсом на північ.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що російський безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва, є загибла людина.

Також ми писали, що росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранений.