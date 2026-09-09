Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 9 сентября, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 9 сентября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 19:01 — Сумская область: реактивный БПЛА в направлении Степановки с севера.

В 19:02 — Киевская область: реактивный БПЛА курсом на Глеваху/Боярку.

В 19:03 — реактивный БПЛА в направлении Вышгорода/Киева с севера.

В 19:04 — Киев. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях.

Обновленная информация

В 19:17 - Черкасская область: реактивные БПЛА мимо Золотоноши, курсом на Киевщину.

В 19:19 – реактивный БПЛА в р-не. Киевского водохранилища в направлении Киева.

В 19:32 – реактивные БПЛА в акватории Черного моря вектором движения на Херсонщину и Николаевщину.

В 19:38 – реактивный БПЛА на Николаев с востока.

В 19:44 – реактивный БПЛА на Каменское с востока.

В 19:46 – реактивный БПЛА из Киевщины в Житомирскую вектором движения Радомышль.

В 19:55 – реактивный БПЛА из Житомирщины на Киевщину вектором движения Киев.

В 19:55 – реактивный БПЛА на Киев с севера.

Обновленная информация

В 19:56 – реактивные БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей северо-западным курсом (Винниччина).

В 20:12 – Киев. Реактивный БПЛА над городом

В 20:21 – реактивный БПЛА в р-не. Тростянца (Винниччина) курс Ладыжин/Тульчин.

В 20:22 – реактивные БПЛА на Полтавщине, мимо н.п.Кобеляки курс северо-западный.

В 20:26 – группа реактивных БПЛА по акватории Черного моря курсом на Очаков/Южное.

В 20:27 – КАБы на Днепропетровщину.

В 20:29 – реактивный БПЛА в Винницкой области, курс на Тывров.

В 20:33 – реактивный БПЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курсом на север.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что российский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева, есть погибший.

Также мы писали, что россияне нанесли удар дроном по многоэтажному дому в Запорожье: есть раненый.