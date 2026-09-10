В Запорожье после удара российского беспилотника остались без электричества 6,7 тысячи потребителей

В Запорожье в результате удара российского беспилотника повреждены электросети. Без электроснабжения остались 6,7 тысячи потребителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго" в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар БПЛА повредил электросети

Российский беспилотник атаковал правый берег Запорожья. В результате удара были повреждены электросети и обесточены 6,7 тысячи семей и юридических лиц.

Руководитель Запорожьеоблэнерго Андрей Стасевский сообщил, что ситуация остается под контролем.

"Захватчики в очередной раз нанесли удар по областному центру. В результате атаки вражеского БПЛА повреждены электросети, обесточены 6,7 тысячи семей и юридических лиц", — отметил он.

Читайте также: Россияне нанесли удар дроном по многоэтажке в Запорожье: есть раненый. ФОТО

Энергетики работают над восстановлением

Бригады облэнерго уже работают над восстановлением электроснабжения. Для проведения работ привлекли дополнительный персонал.

По словам Стасевского, энергетики планируют до конца дня восстановить электроснабжение потребителей.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Запорожскую и Днепропетровскую области: есть погибший и 11 раненых.

Читайте также: На рынке Хмельницкого произошел пожар из-за падения обломков вражеского БПЛА: пострадали четверо спасателей. ФОТОрепортаж